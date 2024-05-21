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Бербок испугалась «войск Путина» у границ стран Запада

Бербок призвала не допустить появления ВС РФ на границе стран Запада

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Global Look Press

Странам Запада необходимо активнее помогать Украине в конфликте, чтобы обезопасить себя от якобы возможного появления войск РФ у границ стран ЕС. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, ее слова приводит Tagesschau.

«Мы должны объединить все силы сейчас, чтобы Украина выстояла… и чтобы войска Путина в ближайшее время не оказались у наших собственных границ», — отметила Бербок.

Она напомнила, что Киев испытывает острую нехватку систем ПВО.

В феврале президент РФ Владимир Путин в интервью Карлсону заявлял, что все заявления о «российской угрозе» представляют собой «страшилки для обывателей», в действительности же у России «нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде». В ответ на вопрос о возможности направить войска в польское государство президент ответил, что это возможно только в случае, если Польша нападет на РФ. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон назвал безумными заявления на Западе о Путине.

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