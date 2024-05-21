Врач рассказал, сколько можно пить в день напитка из чайного гриба

Комбуча — это кисло-сладкий газированный ферментированный напиток на основе чайного гриба. Он улучшает микрофлору кишечника, также ему приписывают антиоксидантные и противовоспалительные свойства, однако не стоит пить больше 120 мл напитка в день. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«В ином случае чрезмерное его употребление может привести к проблемам с пищеварением: вздутию, диарее и метеоризму», – рассказала специалист.

Кроме того, напиток не стоит употреблять четырем группам людей, так как это может быть опасно.

«Напиток не стоит пить людям, у которых есть серьезные заболевания почек, легких и печени, а также людям со слабой иммунной системой. Это люди с онкологическими заболевания, ВИЧ-инфицированные и пережившие трансплантацию органов. Ряд исследований показал, что чайный гриб может негативно повлиять на иммунитет, также он может привести к нарушению кислотности крови, что может привести к нарушению функций органов», – заключила врач.

Также не рекомендуется употреблять напиток из чайного гриба беременным, кормящим грудью женщинам, детям младшего возраста из-за наличия в комбуче небольшого количества алкоголя, который образуется там в процессе брожения.

Если вы не входите в эти группы, и решили, что плюсы перевешивают минусы, то стоит употреблять напиток из чайного гриба в умеренных дозах.

Ранее были названы домашние животные, которые могут быть переносчиками вируса крысиного гепатита.