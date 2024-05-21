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Наташа Королева выступила с одетыми в триколор танцовщицами после скандала на ТВ

Певица Королева в Пятигорске призвала поклонников обмениваться энергией

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Наташа Королева впервые выступила после скандала с изъятием ее номера из эфира Первого канала. Как сообщает mk.ru, звезда выступила в Пятигорске.

Королева выступила с одетыми в цвета российского триколора танцовщицами. В начале концерта она призвала поклонников обмениваться энергией.

«Это очень важно, особенно в наше время», — сказала она.

Королева выступила в Кремле в День Победы с песней об ожидании мужчины с войны, которую для нее много лет назад написал композитор Игорь Николаев. Певица вышла на сцену с георгиевской лентой на груди. Номер артистки по неизвестным причинам вырезали из эфира.

Накануне музыкальный критик Илья Легостаев понадеялся, что Наташу Королеву убрали из эфира из-за продюсеров.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин предположил, что выступление Королевой в Кремле вырезали из телевизионных эфиров на фоне конкуренции каналов.

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