Наташа Королева выступила с одетыми в триколор танцовщицами после скандала на ТВ

Певица Наташа Королева впервые выступила после скандала с изъятием ее номера из эфира Первого канала. Как сообщает mk.ru, звезда выступила в Пятигорске.

Королева выступила с одетыми в цвета российского триколора танцовщицами. В начале концерта она призвала поклонников обмениваться энергией.

«Это очень важно, особенно в наше время», — сказала она.

Королева выступила в Кремле в День Победы с песней об ожидании мужчины с войны, которую для нее много лет назад написал композитор Игорь Николаев. Певица вышла на сцену с георгиевской лентой на груди. Номер артистки по неизвестным причинам вырезали из эфира.

Накануне музыкальный критик Илья Легостаев понадеялся, что Наташу Королеву убрали из эфира из-за продюсеров.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин предположил, что выступление Королевой в Кремле вырезали из телевизионных эфиров на фоне конкуренции каналов.