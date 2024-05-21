В России резко снизили прогноз урожая пшеницы

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в третий раз за месяц снизил оценку сбора пшеницы в России в 2024 году — до 83,5 млн тонн с 86 млн тонн ранее. Об этом сообщил гендиректор организации Дмитрий Рылько, передает «Интерфакс».

«Прогнозная вилка по пшенице составляет 79-87 млн тонн. Экспортный потенциал снижен до 45 млн тонн против 47 млн тонн ранее», — привел он цифры. Причина — неблагоприятная погода в ключевых регионах.

«В европейской части РФ посевы пострадали от заморозков, а в Сибири проблема в том, что из-за непогоды затруднен сев. Там большая часть работ пройдет с опозданием от оптимальных агросроков, что скажется на урожайности», — пояснил Рылько.

Прогноз валового сбора зерна ИКАР понизил до 132 млн тонн с 135 млн тонн, экспортного потенциала — до 57 млн тонн с 59,5 млн тонн. Минсельхоз из-за заморозков ранее заявлял о необходимости пересева на 900 тыс. га. В 2023 году в РФ было собрано 144,9 млн т зерновых против 157,6 млн т годом ранее.

Ранее заморозки в РФ вызвали скачок мировых цен на пшеницу.