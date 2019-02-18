Россиян с пакетами, собирающих бесплатную еду на «Поле чудес», засняли на видео

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Первый канал опубликовал в пятницу, 15 февраля, запись программы «Поле чудес», в конце которой запечатлено, как зрители в студии собрались у барабана и собирают съестные подарки, привезенные гостями телепередачи.

Кадры с людьми, которые собирают еду с барабана, появляются на 49-й минуте видео. На записи видно, что некоторые люди, преимущественно молодые люди, дети и подростки, берут еду аккуратно. Однако другие, в основном пенсионеры, стараются взять как можно больше съестных подарков. Некоторые также собирали их в пакеты.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности.