Победитель музыкального конкурса Майкл Райс представит Великобританию на «Евровидении-2019»

В Великобритании объявили, что страну в 2019 году на «Евровидении» будет представлять победитель шоу All Together Now на «Би-би-си» Майкл Райс, пишет The Sun.

Отмечается, что 21-летний исполнитель победил на шоу в 2018 году, а также до этого он участвовал в X-Factor. Музыкант выступит в мае 2019 года на международном конкурсе в Тель-Авиве с песней Bigger Than Us («Больше, чем мы»).

«Больше, чем мы» — это действительно мощная песня. Вы просто сливаетесь с ней… Она эмоциональная», — прокомментировал Райс.

Ранее стало известно, кто представит Россию на «Евровидении-2019».

В нынешнем году международный песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В прошлом году на конкурсе победила израильская певица Нетта Барзилай.