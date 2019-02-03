Иосиф Пригожин рассказал о тяжелых отношениях Децла с отцом

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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал про тяжелые отношения рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) с отцом, продюсером Александром Толмацким, передает «360».

Пригожин пояснил, что близко общался с Толмацким-старшим и наблюдал творческий путь Децла с самого начала.

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По его словам, Александр Толмацкий еще тогда предвидел популярность рэп-жанра и делал большую ставку на своего сына как рэпера.

Пригожин подтвердил, что отношения между отцом и сыном были напряженные и добавил, что не знает точной причины, однако считает, что это вечная проблем отцов и детей. По его мнению, дети не всегда ценят заботу родителей.

Продюсер добавил, что Александр Толмацкий не успел попрощаться с сыном и назвал ситуацию тяжелой и грустной.

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов.