Стали известны обстоятельства смерти Децла

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Стали известны обстоятельства смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его концертного директора Павла Беленца.

Как отмечается, после выступления он пошел в гримерку, и через несколько минут ему стало плохо.

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Уточняется, что смерть музыканта также подтвердил его агент Дмитрий Каприелов.

«Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами», — сказал Каприелов.

Ранее сообщалось, что скончался рэпер Децл.