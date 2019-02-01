Чего ждать от прихода Собчак на Первый канал, рассказал Дмитрий Борисов

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Телеведущий Дмитрий Борисов рассказал «Газете.Ru», чего стоит ждать от прихода журналистки Ксении Собчак на Первый канал.

«Нам удалось выйти с Ксенией на тот уровень откровенности, которого от нее давно никому не удавалось добиться, — и услышать ответы на главные вопросы, волнующие сейчас тех, кто следит за перипетиями ее карьеры и личной жизни», — сказал Борисов.

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Программа Борисова «Эксклюзив» с участием Собчак выйдет в эфир Первого канала 2 февраля в 17.45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Собчак стала гостьей программы «Эксклюзив» после драки мужа.