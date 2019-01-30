В «Игре престолов» сыграют свадьбу

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Поклонники фантастического сериала «Игра престолов» обсуждают возможность новой свадьбы в финальном сезоне шоу, сообщает International Business Times.

По мнению фанатов, в третий раз замуж может выйти Санса Старк. В мужья ей прочат незаконнорожденного сына Роберта Баратеона Гендри. Гендри — последний отпрыск короля Баратеона и, если его признают наследником престола, после свадьбы королевские дома Старков и Баратеонов объединятся. Такая концовка кажется исследователям мира «Игры престолов» наиболее логичной.

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До этого браки не приносили Сансе счастья. Супруг Джоффри Баратеон издевался над ней и убил ее отца, а после смерти Джоффри она без желания вышла замуж за Тириона Ланнистера, брак с которым был недействителен. Следующий навязанный ей жених изнасиловал Сансу.

Ранее актриса Мэйси Уильямс, которая играет Арью Старк в сериале «Игра престолов», поделилась впечатлениями об окончании сериала.