Гусман рассказал об «огромной душе» скончавшегося Лившина

Постоянный член жюри КВН и режиссер Юрий Гусман заявил, что у сатирика Семена Лившина были «огромная душа» и «доброе сердце». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Лившин умер в четверг, 17 января, в своем доме в Сан-Диего. Позднее стало известно, что Лившин в последние годы болел.

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Гусман отметил, что не любит говорить «пафосно», однако подчеркнул, что люди из первых КВН были «большими душой».

«Лившин — сам был совсем невысокого роста, но большой человек, у него была огромная душа, доброе сердце и великолепная, потрясающе талантливая голова», — сказал Гусман.

Он добавил, что Лившин всегда был «остроумным» человеком, но при этом никогда не пытался что-либо делать для этого.