Британский актер спел «Bohemian Rhapsody» в образе Мэй-Голлума

Британский актер Энди Серкис во второй раз спародировал британского премьер-министра Терезу Мэй, спев в ее образе голосом Голлума частично измененную песню «Bohemian Rhapsody» группы Queen. Такое видео он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

В пародийном ролике периодически появляются образы людей, которые так или иначе связаны с Brexit. В частности, там появляется пародия на британского экс-премьера Дэвида Кэмерона, который инициировал проведение референдума по выходу страны из состава Европейского союза (ЕС).

В конце прошлого года Серкис уже перевоплощался в Мэй из-за Brexit.