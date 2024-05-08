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Российский школьник надел мусорный пакет на голову учителю и попал на видео

Под Тольятти школьник надел учителю мусорный пакет на голову

В селе под Тольятти школьник надел учителю мусорный пакет на голову. Об этом сообщает Telegram-канал »СамараДТП».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Подстепки. На кадрах видно, как юноша, предположительно, во время занятия, идет к педагогу с черным мусорным пакетом в руках. В какой-то момент подросток замешкался, но все же продолжил путь и набросил пакет на голову учителю.

Педагог сразу же снял с себя пакет и на этом видео оборвалось. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого жительница Алтайского края в соцсетях сообщила, что ее племянницу, ученицу школы села Новичиха, девятиклассница избила в туалете «с особой жестокостью» и отметила, что ситуацию с травлей девочки ни учителя, ни администрация школы не решают. На историю обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Ранее в Дагестане на учительницу завели уголовное дело за избиение школьницы указкой и учебником.

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