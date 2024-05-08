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Песков заявил, что Путин может внести кандидатуру премьера в Госдуму в «любой день»

Песков: Путин внесет кандидатуру премьера в Госдуму, когда посчитает необходимым

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Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин может внести кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Государственный думы, когда посчитает необходимым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это может быть любой день», — сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, может ли глава государства внести кандидатуру премьера в Госдуму до конца текущей недели.

8 мая российский политолог заявил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин сохранит свой пост, так как за четыре года руководства кабмином показал себя как эффективный управленец, справляющийся с трудностями.

Также свои посты, по мнению эксперта, сохранят вице-премьер Александр Новак и глава Минэнерго Николай Шульгинов, которые обеспечили функционирование энергетической отрасли во время отказа Европы от газа из РФ и введения потолка на российскую нефть. В этих условиях Россия продолжила получать прибыль от нефтегазовой отрасли, что говорит об эффективности их работы, убежден политолог.

7 мая после инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство ушло в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Ранее Матвиенко рассказала, что Совфед может до 15 мая рассмотреть кандидатуры министров силового блока.

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