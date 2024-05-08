Иностранная спортсменка назвала Россию важной страной для мирового биатлона

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что российских биатлонистов можно будет снова увидеть на этапах Кубка мира, передает «Чемпионат».

«Россия — это действительно важная страна для мирового биатлона. Не нужно заниматься политикой, оставим это другим. Не мне решать, но думаю, мы снова увидим россиян на Кубке мира», — сказала Вирер.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

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