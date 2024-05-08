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Raiffeisen Bank отменил сделку для вывода капитала из России

RBI отказался от сделки по выводу прибыли из РФ после предупреждений регуляторов

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Алексей Даничев/РИА Новости

Raiffeisen Bank International AG (RBI) отменил сложную сделку по выкупу акций, которая должна была позволить вывести около €1,5 млрд ($1,6 млрд) нераспределенной прибыли из российского подразделения. Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на источники.

Ранее крупнейший в России банк с иностранным капиталом объявил о планах купить 24,1% акций австрийской строительной компании Strabag у российской Iliadis JSC. Эти бумаги ранее принадлежали попавшему под санкции бизнесмену Олегу Дерипаске. Затем RBI рассчитывал репатриировать акции Strabag в качестве дивидендов.

«Регуляторы предупредили Raiffeisen о недопустимости нарушения санкций. Американские власти ранее указывали, что такие нарушения повлекут штрафы. Министр экономики Германии также изучал предложенную сделку», — пишет издание.

Российское подразделение обеспечило около половины €3,6 млрд доналоговой прибыли Raiffeisen Bank в прошлом году. Но ограничения на вывод дивидендов из РФ не позволили компании вывести деньги из страны.

До этого стало известно, что Raiffeisen Bank начнет сворачивание бизнеса в РФ.

Ранее в США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями из-за России.

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