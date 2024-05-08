Пожарные спасли котенка, застрявшего в ливневой канализации

В США пожарные спасли котенка, который застрял в ливневой канализации, пишет издание UPI.

Как пишут местные СМИ, спасатель по имени Джесс Островски отправился по нужному адресу, чтобы помочь застрявшему котенку. Животное, попавшее в ловушку, заметили проходящие мимо люди, которые и позвонили специалистам.

Джесс сначала попытался приманить котенка в переноску с помощью еды, но тот был так сильно напуган, что отказывался двигаться с места. Впрочем, животное спасли на следующий день — помогла специальная сетка, в которую его поместили.

Котенок получил кличку Сторми. После того, как животное было спасено, его осмотрели ветеринары, которые не нашли у него отклонений.

«Котенок находится в приюте. Ему сделаны все необходимые прививки», — говорится в заявлении.

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