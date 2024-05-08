Названа диета, помогающая похудеть в талии

Исследователи из Королевского колледжа Лондона разработали диету, помогающую избавиться от жировых отложений в области живота. Она предполагает ограничение доли молочных, углеводистых и жирных продуктов в рационе в пользу клетчатки (из растительной пищи), рыбы и квашеной еды. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Отмечается, что разработкой диеты руководил британский врач и специалист по питанию из Королевского Лондонского колледжа Тим Спектор. Для оценки эффективности нового похода были набраны 347 добровольцев с ожирением (индексом массы тела более 34) в возрасте 52 лет.

Испытуемые были разделены на две группы. В течение четырехмесячного периода добровольцы из первой группы следовали диетическим рекомендациям из специального мобильного приложения. Инструкции по питанию включали в себя ограничение доли сладких, жирных и молочных продуктов в рационе. Участникам предлагалось заменить их на квашенные и свежие овощи, фрукты, ягоды, семена, орехи и жирную рыбу.

Вторая группа получила стандартную брошюру, содержащую информацию о правильном питании. Также участники посещали видеоуроки, поощряющие приверженность к здоровому образу жизни.

По истечении периода диетического вмешательства выяснилось, что участники из первой группы потеряли в среднем 4,7% от изначального веса. Средний объем талий участников сократился на 6,3 см. Результаты добровольцев из второй группы были не такими впечатляющими — в общей сложности они потеряли около 2,4% своего веса и сократили обхваты талий на 5,35 см.

По мнению исследователей, успехи участников из первой группы были обусловлены потреблением большого количества клетчатки. Эти растительные волокна обеспечивают более длительное сохранение чувства сытости и улучшают работу желудочно-кишечного тракта, тем самым предотвращая переедания и избавляя от вздутия.

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