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Орбан и Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Украине

Орбан по телефону обсудил с Зеленским урегулирование конфликта на Украине

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Bertrand Guay/Pool/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, 8 мая, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого они обсудили отношения между двумя странами, а также мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщает информационное агентство MTI, ссылаясь на пресс-секретаря главы венгерского кабмина Берталана Хаваши.

«В ходе разговора были рассмотрены все важные элементы венгерско-украинских отношений. Особой темой переговоров был вопрос войны и мира», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, во время беседы Орбан подтвердил готовность Будапешта «внести свой вклад во все инициативы и усилия, ведущие к миру». Также стороны договорились продолжить двусторонние консультации.

До этого британская газета The Daily Telegraph сообщила, что у бывшего президента США Дональда Трампа есть подробный план решения конфликта на Украине, но политик не раскроет его как минимум до президентских выборов в Соединенных Штатах, намеченных на 5 ноября.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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