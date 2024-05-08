В Саратовской области три человека пострадали в аварии со скорой помощью

В Саратовской области произошла авария с участием кареты скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на улице Гагарина. Автомобиль марки Hyundai столкнулся со скорой помощью. О том, кто стал виновником ДТП, не сообщается.

В результате пострадали три человека, которые находились в машине медиков. Всех их направили в больницу. О характере травм не сообщается.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Новосибирске водитель маршрутного такси переехал ребенка. Как сообщили в ГИБДД, водитель пытался выехать из кармана на Большевистской улице, но в какой-то момент наехал на шестилетнего мальчика. Сам ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавшего госпитализировали. О том, какие травмы получил ребенок, неизвестно. По словам очевидцев, он мог получить серьезные повреждения.

Ранее в Петербурге водитель каршеринга пожаловался на стрельбу и получил протокол.