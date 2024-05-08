США пересматривают краткосрочную военную помощь Израилю

США пересматривают некоторые виды краткосрочной военной помощи Израилю в связи с ситуацией вокруг города Рафах, расположенного на юге сектора Газа. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Мы в настоящее время пересматриваем некоторые краткосрочные поставки военной помощи в контексте разворачивающихся в Рафахе событий», — заявил он, комментируя на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса Соединенных Штатов данные американских СМИ о приостановке Вашингтоном поставок ряда боеприпасов Израилю.

До этого портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что власти США могут перестать поставлять оружие Израилю в случае проведения им военной операции в Рафахе.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города.

Ранее политолог объяснил цели операции ЦАХАЛ в районе КПП «Рафах».