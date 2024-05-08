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«Рубин» осудил Безрукова за шутку про деньги

«Рубин» о шутке футболиста Безрукова про деньги: будут приняты меры

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Александр Вильф/РИА Новости

Казанский «Рубин» сделал официальное заявление на своем сайте после скандала с футболистом команды Русланом Безруковым, который после победы над петербургским «Зенитом» в шутку попросил «Краснодар» выслать команде деньги на карту.

«В клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа. По отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры», — говорится в сообщении.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) в лидеры снова вышел «Зенит» (51 очко). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.

Ранее Сергей Семак объяснил провалы «Зенита» в последних матчах.

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