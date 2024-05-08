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Армия России сбила украинский беспилотник в приграничном регионе РФ

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-каналеhttps://t.me/mod_russia/38415 министерства обороны РФ.

«8 мая около 17.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Днем 8 мая в воздушном пространстве Белгородской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ самолетного типа. Первый БПЛА засекли около 14:30 мск, второй — около 14:50 мск.

В этот же день украинские военные атаковали дроном-камикадзе село Ровенек в Белгородской области. В момент атаки беспилотник сдетонировал, повредив одно частное домовладение — у здания оказался поврежден фасад и выбиты окна, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого Вооруженные силы РФ нанесли удар по цеху по производству дронов для нужд ВСУ, который находился в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее ВСУ нанесли удары по гражданским автомобилям в Белгородской области.

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