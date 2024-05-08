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Уклонение от налогов процветает на фоне конфликта на Украине

The Economist: конфликт с РФ открыл лазейки для уклонения от налогов на Украине

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

В условиях сокращения украинской экономики на четверть с начала конфликта с Россией в 2022 году, правительство столкнулось не только с разрушительными последствиями боевых действий, но и с массовым уклонением бизнеса от уплаты налогов. Об этом пишет журнал The Economist.

Особенно это касается сельского хозяйства, которое до конфликта обеспечивало около 40% экспортных доходов страны. Поиск безопасных путей вывоза урожая открыл многим фермерам возможности для «оптимизации налогов», отмечает замминистра сельского хозяйства Тарас Качка.

Порядка 6,5 млн украинцев, или 15% населения, покинули страну, сократив внутренний продовольственный рынок. Многие работники призваны в армию. В результате фермеры получили не только лазейки для ухода от налогов, но и растущую потребность в этом. По словам Качки, две из каждых пяти тонн зернового урожая ныне не облагаются налогом.

Часть «черного зерна» проходит по серым схемам в мелком обороте — через бартер, наличные расчеты. Другая возможность — отказ от декларирования урожая на якобы заминированных полях. Но главная проблема — использование зернового экспорта для обхода валютного контроля после ужесточения ограничений на вывод капитала из страны.

До этого на Украине приняли законопроект о мобилизации осужденных.

Ранее на Украине снизили ставку.

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