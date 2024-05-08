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Кадыров подготавливает сюрприз для «шайтанов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готовит сюрприз для «шайтанов»

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Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что разрабатывает стратегию для применения в зоне специальной военной операции, так как хочет сделать сюрприз для «шайтанов». Слова Кадырова передает РИА Новости.

«Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. У нас больше 9 тысяч воинов там, может у нас получится нанести хороший урон», — заявил он.

7 мая Кадыров заявил, что ждет «приятных изменений» после 9 мая.

В этот же день глава Чеченской республики выразил уверенность, что Россия «должна действовать жестче» в рамках специальной военной операции.

Накануне Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова «в этот месяц». По его словам, сейчас России нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Зеленского «подписания необходимых бумаг».

Также Кадыров заявил, что в России отсутствует альтернатива действующему президенту страны Владимиру Путину. Он назвал главу российского государства сильным лидером, которого, как бы ни старались западные журналисты, уважают во всем мире.

Ранее военкор оценил сроки взятия Харькова и Одессы, озвученные Кадыровым.

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