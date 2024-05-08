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Звезда «Маленькой Веры» назвал романтизирующих 90-е идиотами

Актер Назаров рассказал, что отказался сняться в голливудском фильме о России

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Global Look Press

Актер, звезда фильма «Маленькая Вера» (1988) Юрий Назаров критически высказался о людях, романтизирующих 90-е в России. Об этом он поговорил с изданием «Аргументы и факты».

Сам он называет «Маленькую Веру» фильмом о победе темноты и хамства.

«Не надо допускать этих уродов, которых мы показали. Надо заставлять мыслить и соображать», — считает он.

По мнению Назарова, романтизировать 90-е не стоит.

«Кто романтизирует 1990-е годы — идиоты. Мы были огромной державой, спасительницей всего цивилизованного мира», — комментирует распад СССР он.

Назаров также рассказал, что отказался сняться в голливудском фильме о России.

«Там было о том, что мы мечтали завоевать весь мир и послали какую-то волну на американский берег и высадили нашу армию, чтобы захватить... И я один из таких захватчиков. Я сказал: «Нет, это не для меня», — вспоминает он.

Назарова не убедил сняться в картине даже большой гонорар.

Назаров также рассказывал об обмане с гонораром за «Маленькую Веру».

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