Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что освобождение населенного пункта Кисловка в Харьковской области позволило выровнять линию фронта для продвижения к Купянску. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас у Кисловки выровнена линия фронта, проведена перегруппировка, в дальнейшем будут накоплены силы и средства для дальнейшего продвижения по направлению Купянска. Также в данном районе перерезаются некоторые логистические узлы украинских боевиков. Они будут себя довольно некомфортно, мягко говоря, чувствовать на данном направлении», — сообщил военный эксперт.

До этого сообщалось, что взятие села Новокалиново, расположенного недалеко от города Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР), является еще одним шагом на пути к окружению города Красногоровки.

8 мая министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под свой контроль донецкое село Новокалиново. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, за минувшие сутки российские солдаты заняли населенный пункт Кисловка на территории Харьковской области. Из заявления ведомства следует, что подразделениям группировки войск «Запад» удалось улучшить свои позиции по переднему краю и полностью взять под свой контроль упомянутый населенный пункт.

Ранее украинские войска оставили донецкий населенный пункт Очеретино.