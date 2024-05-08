ВС РФ уничтожили очередной украинский дрон на Белгородской областью

Российские средства ПВО пресекли попытку Киева совершить атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что 8 мая около 17:20 по московскому времени российские войска уничтожили БПЛА Вооруженных сил Украины над территорией региона.

До этого средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью. Это произошло примерно в 17:00 мск.

Днем 8 мая в воздушном пространстве Белгородской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ самолетного типа. Первый БПЛА засекли около 14:30 мск, второй — около 14:50 мск.

До этого российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили более 10 беспилотников, три авиабомбы и одну оперативно-тактическую ракету, которые были выпущены Вооруженными силами Украины.

Ранее российские войска освободили от ВСУ еще один населенный пункт.