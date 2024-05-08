В Киргизии ищут трех пропавших россиян

МЧС Киргизии сообщило о поисках трех пропавших в горах россиян. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Разыскиваемыми являются граждане России, двум из которых 62 года, третьему — 58 лет», — рассказали в МЧС страны.

Туристы шли из ущелья Иссык-Ата в ущелье Аламуд (Теплые Ключи), после чего пропали. На их поиски направились трое спасателей.

До этого в Свердловской области эвакуировали группу пропавших возле перевала Дятлова туристов.

Они планировали спуститься по реке Вижай, но сделать это не получилось. Позже двое из них добрались до населенного пункта и сообщили правоохранителям о своем местонахождении.

Участники туристической группы поблагодарили сотрудников МВД. Они выразили удивление тому, что россияне переживали за их судьбу, так как у них «все нормально». Туристы заявили, что пойдут в поход снова, но на этот раз зарегистрируют группу в МЧС.

По словам правоохранителей, никому из путешественников не понадобилась помощь врачей.

Ранее турист из Челябинска пошел к подруге в гости через лес и пропал.