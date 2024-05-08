Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киргизии ищут трех пропавших россиян

МЧС Киргизии сообщило о поисках трех пропавших в горах россиян

close
100%
Тимур Батыршин/РИА Новости

МЧС Киргизии сообщило о поисках трех пропавших в горах россиян. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Разыскиваемыми являются граждане России, двум из которых 62 года, третьему — 58 лет», — рассказали в МЧС страны.

Туристы шли из ущелья Иссык-Ата в ущелье Аламуд (Теплые Ключи), после чего пропали. На их поиски направились трое спасателей.

До этого в Свердловской области эвакуировали группу пропавших возле перевала Дятлова туристов.

Они планировали спуститься по реке Вижай, но сделать это не получилось. Позже двое из них добрались до населенного пункта и сообщили правоохранителям о своем местонахождении.

Участники туристической группы поблагодарили сотрудников МВД. Они выразили удивление тому, что россияне переживали за их судьбу, так как у них «все нормально». Туристы заявили, что пойдут в поход снова, но на этот раз зарегистрируют группу в МЧС.

По словам правоохранителей, никому из путешественников не понадобилась помощь врачей.

Ранее турист из Челябинска пошел к подруге в гости через лес и пропал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами