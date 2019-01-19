Садальский отчитал Галкина за бездарность и самодеятельность

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Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский раскритиковал телеведущего и юмориста Максима Галкина за «бездарность» и в то же время признался в любви к его супруге Алле Пугачевой. Об этом сообщает «Стархит».

По словам Садальского, у юмориста нет ничего, кроме наглости. При этом актер назвал Галкина образованным.

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«Я Галкина терпеть не могу. Прям, трясет от него, потому что это махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный», — сказал Садальский.

Он отметил, что Галкин и Пугачева являются абсолютными противоположностями друг друга.

«Галкин и Пугачева встретились, как в поговорке: она солнце, он черное донце», — добавил Садальский.

Ранее Садальский высмеял свадьбу Алибасова с Федосеевой-Шукшиной.