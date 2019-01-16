Космические войска Трампа превратят в сериал

Стриминговый сервис Netflix создаст комедийный сериал о космических войсках. Об этом сообщает Mediaite.

Созданием сериала займутся Стив Карелл и Грэг Дэниелс, известные по Saturday Night Live и сериалу «Офис». Отмечается, что шоу будет рассказывать о людях, которые пытаются реализовать идею космических войск.

О планах по созданию космических сил в 2018 году заявил президент США Дональд Трамп. Он отмечал, что Пентагон уже работает над планами по созданию подразделения.