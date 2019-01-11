Умер звукорежиссер «Матрицы»

Трехкратный обладатель «Оскара» американский звукорежиссер Грегг Рудлофф скончался в возрасте 63 лет, пишет Variety.

По данным журнала, Рудлофф умер 6 января. В полиции сообщили изданию, что он, предположительно, покончил с собой.

Рудлофф родился 2 ноября 1955 года в Лос-Анджелесе. Он принял участие в работе над более чем 150 фильмами. За звукорежиссуру к кинокартинам «Матрица», «Слава», а также «Безумный Макс: Дорога ярости» он получил премии «Оскар». За семейную драму «Ранний мороз» он также получил «Эмми». Последней работой Рудлоффа в кино стал триллер «Другая сторона ветра».