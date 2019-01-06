Стало известно о колебаниях Кевина Харта после отказа вести «Оскар»

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Актер Кевин Харт, несмотря на колебания, скорее всего не согласится вернуться в качестве ведущего церемонии вручения наград американской киноакадемии «Оскар», сообщил источник, передает Deadline Hollywood.

Бывшая ведущая церемонии Эллен Дедженерес попыталась уговорить Харта отказаться от своего решения, однако, несмотря на то, что он все еще может изменить его, актер ответил «нет». Он отметил, что был тронут жестом Дедженерес, однако не хочет своим участием отвлечь внимание зрителей на возникшую из-за него ситуацию.

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Также он сказал, что может не успеть подготовиться за оставшееся до начала церемонии время.

Ранее сообщалось, что Кевин Харт может опять стать ведущим «Оскара».