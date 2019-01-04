Представителя Верника спросили о его выезде на пешеходную зону

Представитель российского актера и телеведущего Игоря Верника Анна Чернавских дала комментарий после появления информации о том, что он заехал на пешеходную зону в Камергерском переулке. Об этом сообщает ФАН.

Отмечается, что видео с места происшествия прислали очевидцы. При этом охрана артиста отгоняла людей от машины. На записи слышна фраза: «Пропустите, Верник едет!».

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«Скорей всего, это какая-то ложная информация», — сказала Чернавских.

Ранее Верника уличили в опасном вождении.