Мединский: Запашные боятся красивой упаковки иностранных цирков

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Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал слова генерального директора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного о неприемлемости открытия стационарной площадки цирка Cirque du Soleil в Сколково, передает ТАСС.

«Иностранные цирковые компании за счет более эффективного управления, за счет более современной формы подачи материала, подачи номеров, за счет красивой упаковки <...> завоевывают свою долю рынка, поэтому Запашные боятся, они беспокоятся по этому поводу», — сказал министр.

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Он также подчеркнул, что российский цирк является «абсолютно конкурентоспособным».

Ранее сообщалось, что бизнесмен Михаил Гуцериев намерен подать в суд на Запашного после того, как дрессировщик публично обвинил бизнесмена в строительстве подмосковной арены для канадского Cirque du Soleil.