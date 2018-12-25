Мединский: Запашные боятся красивой упаковки иностранных цирков
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал слова генерального директора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного о неприемлемости открытия стационарной площадки цирка Cirque du Soleil в Сколково, передает ТАСС.
«Иностранные цирковые компании за счет более эффективного управления, за счет более современной формы подачи материала, подачи номеров, за счет красивой упаковки <...> завоевывают свою долю рынка, поэтому Запашные боятся, они беспокоятся по этому поводу», — сказал министр.
Он также подчеркнул, что российский цирк является «абсолютно конкурентоспособным».
Ранее сообщалось, что бизнесмен Михаил Гуцериев намерен подать в суд на Запашного после того, как дрессировщик публично обвинил бизнесмена в строительстве подмосковной арены для канадского Cirque du Soleil.