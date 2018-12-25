Пол Маккартни дал совет фанатам

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Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни обратился с рождественским посланием к своим поклонникам. Об этом сообщает ABC News.

Он посоветовал фанатам «не быть как он».

«Не ешьте и не пейте слишком много! Я знаю, что буду это делать, но для вас это не оправдание», — сказал Маккартни.

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Музыкант выразил надежду, что людям понравятся их рождественские подарки. Экс-участник The Beatles также напомнил, что истинное назначение праздника — это любовь и мир.

Ранее сообщалось, что воры проникли в лондонское поместье Пола Маккартни.