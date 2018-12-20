На гараже в Британии появились новые граффити Бэнкси

В Великобритании появились новые граффити андерграундного художника стрит-арта Бэнкси, передает Sky News.

Отмечается, что новое изображение появилось на одном из гаражей в британском городе Порт-Толбот. На одной его стороне ребенок ловит ртом «снег». Благодаря второй части с горящим контейнером становится очевидно, что это пепел.

Ранее сообщалось, что художник Рон Инглиш намерен уничтожить купленную им работу уличного художника Бэнкси «Рабский труд».