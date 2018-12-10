Алексей Панин пострадал в ДТП в Москве
Российский актер Алексей Панин попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 10 ноября на улице Подвойского. Водитель такси Mercedes, в котором ехал актер, не смог вовремя отреагировать на опасность. Это привело к тому, что сзади в машину врезался легковой автомобиль Skoda.
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Как уточняется, при резком торможении Панин ударился головой, но позднее отказался от госпитализации.
Ранее Панин отреагировал на сообщения о том, что он устроил дебош в самолете, летевшем из Стамбула в Москву.