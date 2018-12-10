Вышел трейлер «Тройной границы» с вылечившимся от алкоголизма Беном Аффлеком
Американский видеосервис Netflix выпустил первый трейлер остросюжетного триллера «Тройная граница» с Беном Аффлеком в главной роли. Ролик размещен на канале сервиса в YouTube.
Отмечается, что в фильме Аффлек и еще четверо мужчин работают в пограничной зоне между Бразилией, Аргентиной и Парагваем. При этом в этом районе незаконной деятельностью занимаются террористы и наркоторговцы.
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Выход фильма на экраны намечен на март следующего года.
Ранее Бен Аффлек впервые рассказал об алкогольной зависимости.