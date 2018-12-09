Стали известны планы хора Александрова после срыва концерта в Польше

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Организатор гастролей и директор Европейского рекламного агентства Петр Скульский рассказал о дальнейших планах ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова после срыва концерта в Польше, передает ТАСС.

По его словам, гастроли будут продолжаться согласно намеченному графику.

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«Это абсолютно ни на что не влияет», — заявил Скульский.

Ранее сообщалось, что в Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова.