Стали известны планы хора Александрова после срыва концерта в Польше
Организатор гастролей и директор Европейского рекламного агентства Петр Скульский рассказал о дальнейших планах ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова после срыва концерта в Польше, передает ТАСС.
По его словам, гастроли будут продолжаться согласно намеченному графику.
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«Это абсолютно ни на что не влияет», — заявил Скульский.
Ранее сообщалось, что в Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова.