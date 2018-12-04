Директор Ротару объяснил отмену ее выступлений в России
Концертный директор певицы Софии Ротару Игорь Курилев объяснил отмену ее выступлений на песне года, передает РИА «Новости».
Он сказал, что главной причиной стало состояние здоровья певицы.
Во-вторых, напомнил об отношениях России и Украины.
«Границы закрыты, военное положение», — заявил он, добавив, что певица отказалась от всех выступлений на территории России.
Ранее сообщалось, что отказавшаяся от выступлений в России София Ротару заработает на концертах в Казахстане.