Директор Ротару объяснил отмену ее выступлений в России

Певица София Ротару РИА «Новости»

Концертный директор певицы Софии Ротару Игорь Курилев объяснил отмену ее выступлений на песне года, передает РИА «Новости».

Он сказал, что главной причиной стало состояние здоровья певицы.

Во-вторых, напомнил об отношениях России и Украины.

«Границы закрыты, военное положение», — заявил он, добавив, что певица отказалась от всех выступлений на территории России.

Ранее сообщалось, что отказавшаяся от выступлений в России София Ротару заработает на концертах в Казахстане.