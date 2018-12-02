Джеки Чан признался в плохом отношении к женщинам

Актер Джеки Чан в своих мемуарах «Never Grow Up» признался в плохом отношении к женщинам. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в книге Чан рассказал о том, как «пустился во все тяжкие» обретя славу.

Как отмечается, актер также назвал себя плохим отцом и рассказал о злоупотреблении алкоголем.

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При этом Чан уверен, что все его «ужасные поступки» были следствием неуверенности в себе.

Ранее сообщалось, что дочь Джеки Чана вступила в однополый брак.