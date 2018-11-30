Звезда балета Сергей Полунин стал гражданином России

Танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин получил российское гражданство. Об этом он сообщил в своем инстаграме, прикрепив к записи фотографию российского паспорта.

Также он заявил, что поддерживает политику президента России Владимира Путина, поскольку он «отличается от многих лидеров» и «правда за ним».

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«Россия для меня всегда была и есть добром. Я очень счастлив стать гражданином России», — написал Полунин.

Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне, а в 13 лет переехал в Лондон.

У Полунина на груди есть татуировка с изображением Путина, на правой руке — двуглавый орел, а на левой — украинский трезубец.

Ранее сообщалось, что Полунин станцевал в новом клипе Хозиера.