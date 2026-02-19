Размер шрифта
Россиян предупредили об опасности кофе на морозе

Врач Каландия: кофе на морозе может превратиться в сердечную нагрузку
В холодное время года многие россияне согреваются чашкой горячего кофе прямо на улице или сразу после выхода из теплого помещения. Однако такое сочетание может оказаться не таким безобидным, как кажется. О том, почему кофе на морозе способен усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

«Кофеин относится к стимуляторам нервной системы. Он усиливает выработку адреналина, ускоряет сердечный ритм и повышает артериальное давление. В обычных условиях эти изменения, как правило, кратковременны и безопасны для здорового человека. Но на морозе организм и без того находится в состоянии стресса», — отметил Каландия.

По его словам, при воздействии холода сосуды кожи и конечностей рефлекторно сужаются — это защитный механизм, который помогает сохранить тепло и предотвратить переохлаждение. В результате возрастает общее периферическое сосудистое сопротивление и повышается нагрузка на сердце. Когда в этот момент в организм поступает кофеин, его сосудосуживающий и стимулирующий эффект накладывается на уже существующую реакцию на холод.

«В такой ситуации сердцу приходится работать интенсивнее: учащается пульс, повышается давление, увеличивается потребность миокарда в кислороде. У здоровых людей это может проявляться ощущением сердцебиения, внутреннего напряжения, дрожи или легкого головокружения. У людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмиями или склонностью к скачкам давления подобное сочетание может спровоцировать ухудшение самочувствия, приступ стенокардии или нарушения ритма», — предупредил врач.

Кроме того, специалист заметил, что кофе обладает умеренным мочегонным эффектом. На холоде это может способствовать обезвоживанию и сгущению крови, что дополнительно ухудшает микроциркуляцию и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

При этом он подчеркнул, что опасен не сам кофе, а условия, в которых он употребляется. Особенно неблагоприятным считается крепкий кофе натощак, выпитый на улице при низкой температуре и в сочетании с быстрой ходьбой или физической нагрузкой.

«Кардиологи рекомендуют не пить кофе непосредственно на морозе, отдавать предпочтение умеренно крепким напиткам и употреблять их в теплом помещении. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше ограничить кофеин в холодное время года или заменить его напитками без стимулирующего эффекта», — резюмировал Каландия.

Ранее россиянам объяснили, сколько можно пить кофе, чтобы не навредить здоровью.
 
