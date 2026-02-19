Размер шрифта
Раскрыто необычное оружие Киева против России

СБ России: Киев стремится использовать наркобизнес, чтобы навредить России
МВД России

Власти Украины пытаются использовать наркотическую преступность для причинения вреда россиянам. Об этом газете «Известия» рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.

Он утверждает, что неонацистские структуры используют в том числе и наркобизнес. По словам Гребенкина, правоохранительные органы России постоянно выявляют факты кураторства с территории Украины деятельности сетей наркосбыта и подпольных нарколабораторий.

В публикации отмечается, что в Новосибирской, Костромской и Кемеровской областях в 2025 году были выявлены и ликвидированы мефедроновые лаборатории, а также изъято более 100 кг наркотика.

До этого сообщалось, что в Дагестане сотрудники местного управления Россельхознадзора пресекли ввоз почти 130 килограммов наркотика под видом импортного укропа. Сотрудники УФСБ России досмотрели всю партию поступившей из-за рубежа продукции. Пакеты с растительным веществом были опечатаны и изъяты, а пробы направлены на дальнейшую экспертизу.

Ранее в России пресекли контрабанду наркотиков под видом яблок из Молдавии.
 
