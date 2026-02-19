Размер шрифта
Россиян предупредили об опасности увлажнителей воздуха

Врач Лебедев: увлажнители воздуха могут вызвать аллергию и постоянный кашель
При неправильном использовании увлажнителей воздуха он может начать распылять патогенные микроорганизмы, например, грибки и бактерии. Они проникают в дыхательные пути человека и вызывают кашель, а также могут спровоцировать аллергию, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Оптимальная влажность — важный показатель качества воздуха, от которого зависят комфорт в помещении и наше самочувствие. При нормальных уровнях влажности воздуха легче дышится, снижается вероятность простудных и аллергических заболеваний.

«Норма относительной влажности в домах по ГОСТу должна составлять зимой — 30 –45%, летом — 30 –60%. Однако при неправильном использовании они могут причинить вред здоровью. Застоявшаяся при комнатной температуре вода в резервуаре — идеальная среда для размножения патогенных микроорганизмов, особенно если увлажнитель включается от случая к случаю. И тогда эти микроорганизмы легко разлетаются по помещению вместе с водяным аэрозолем, попадая и в легкие человека», — объяснил Лебедев.

Он также подчеркнул, что при самостоятельном добавлении в воду ароматических масел, ароматизаторов, дезинфицирующих средств могут возникнуть химические риски. Далеко не все увлажнители рассчитаны на такие добавки — это может вывести из строя сам прибор и нанести вред организму в виде поражений дыхательной системы, развития аллергии.

«С паровыми увлажнителями связана термическая опасность — риск ожогов от пролитого кипятка или горячего пара. Еще одна опасность — минеральные загрязнения, которые характерны для работы ультразвуковых увлажнителей. В водопроводной воде содержится достаточно большое количество различных неорганических примесей. Таким образом, водяной туман из ультразвукового прибора может содержать все примеси, что оказались в залитой в него воде (в том числе и не самые полезные). Проявлением минеральных загрязнений является появление белого налета на мебели», — заключил врач.

Чтобы снизить риски используйте чистую фильтрованную воду, чаще меняется ее, своевременно очищайте фильтры, а при необходимости заменяйте их на новые и не добавляйте в воду посторонние вещества, если это не допускается инструкцией.

Ранее врач рассказала, как по фото оценить риск развития рака глаза у ребенка.
 
