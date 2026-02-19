Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Во Франции придумали, как возместить затраты на спасение альпинистов

Во Франции планируют взимать плату за спасение альпинистов
Betofoto/Shutterstock/FOTODOM

Власти Франции планируют частично или полностью возмещать с альпинистов затраты на их спасение. Об этом сообщает Expleresweb.

В публикации отмечается, что число несчастных случаев в горах выросло, что загружает спасательные службы, а также превышает бюджет, выделяемый на поисково-спасательные работы.

По оценкам Счетной палаты Франции, подобные операции с задействованием вертолета и спецперсонала в среднем обходятся в €10 780, что в два раза больше, чем 10 лет назад. В 2024 году французские спасатели провели около 10 тысяч операций по спасению альпинистов.

«Эксперты приходят к выводу, что нынешняя система спасения и связанные с ней затраты не являются устойчивыми», — говорится в публикации.

В октябре губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что расходы на спасение туристов стоит взыскивать с организаторов походов. Соответствующую инициативу власти региона направят в Госдуму. Разговоры о ней зашли после того, как со склона Вилючинского вулкана 4 октября сорвались альпинисты.

Ранее сообщалось, что страховка для альпинистов за год значительно выросла в цене.
 
Теперь вы знаете
Трудные переговоры в Женеве, туннель из США в Россию и алкоголь для веганов. Главное за 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!