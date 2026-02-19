Во Франции придумали, как возместить затраты на спасение альпинистов

Власти Франции планируют частично или полностью возмещать с альпинистов затраты на их спасение. Об этом сообщает Expleresweb.

В публикации отмечается, что число несчастных случаев в горах выросло, что загружает спасательные службы, а также превышает бюджет, выделяемый на поисково-спасательные работы.

По оценкам Счетной палаты Франции, подобные операции с задействованием вертолета и спецперсонала в среднем обходятся в €10 780, что в два раза больше, чем 10 лет назад. В 2024 году французские спасатели провели около 10 тысяч операций по спасению альпинистов.

«Эксперты приходят к выводу, что нынешняя система спасения и связанные с ней затраты не являются устойчивыми», — говорится в публикации.

В октябре губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что расходы на спасение туристов стоит взыскивать с организаторов походов. Соответствующую инициативу власти региона направят в Госдуму. Разговоры о ней зашли после того, как со склона Вилючинского вулкана 4 октября сорвались альпинисты.

Ранее сообщалось, что страховка для альпинистов за год значительно выросла в цене.