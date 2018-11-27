Якутский концерт Элджея отменен из-за угроз

Концерт рэп-исполнителя Элджея в Якутске был отменен из-за угроз в адрес исполнителя, сообщается в инстаграме мероприятия.

Организаторы, по их словам, продали 1,5 тыс. билетов и раздали 500 пригласительных, однако решили отказаться от мероприятия, опасаясь провокаций. «Самому артисту приходили угрозы расправой. Человека, который занимается творчеством, и является самым прослушиваемым исполнителем в России, призывали избить и убить в Якутске», — говорится на странице концерта.

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Деньги за билеты поклонникам рэпера пообещали вернуть.

Элджей, настоящее имя которого Алексей Узенюк, сейчас находится в концертном туре под названием Notorious Tour (Episode 2). Выступление в Якутске должно было состояться 28 ноября.

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