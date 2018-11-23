Источник прояснил ситуацию с возбуждением уголовного дела против Хаски

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По информации источника РИА «Новости» в правоохранительных органах Краснодарского края, уголовное дело против рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) пока не возбуждено.

«Дело не возбудили. В настоящий момент пока идёт проверка», — сказал он.

Как отмечается, в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в ведомстве не располагают сведениями о возбуждении уголовного дела против артиста.

Ранее адвокат не согласился с арестом рэпера Хаски.