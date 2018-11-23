Источник прояснил ситуацию с возбуждением уголовного дела против Хаски
По информации источника РИА «Новости» в правоохранительных органах Краснодарского края, уголовное дело против рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) пока не возбуждено.
«Дело не возбудили. В настоящий момент пока идёт проверка», — сказал он.
Как отмечается, в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в ведомстве не располагают сведениями о возбуждении уголовного дела против артиста.
Ранее адвокат не согласился с арестом рэпера Хаски.