Болезнь заставила Аллу Пугачеву отменить праздничное выступление

Певица Алла Пугачева у себя в инстаграме объявила об отмене своего выступления на праздничном концерте Леонида Агутина.

«Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости,что так получилось», — написала Пугачева в соцсети.

Вероятно, Алла Пугачева имеет в виду назначенный на 10 ноября концерт Агутина в московском СК «Олимпийский». В юбилейной программе «50» вместе с Леонидом Агутиным на сцену поднимутся Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Баста, Валерий Меладзе, Анжелика Варум и другие звезды.